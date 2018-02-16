Soyağacı'nda bunu görenler hayrete düştü!

Geçtiğimiz günlerde kullanıma tekrar açılan Soyağacı uygulaması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Güncellenme 16 Şubat 2018 09:54

E-devlet'in yoğun ilgiden dolayı askıya alınan ardından ardınan geçen akşam yeniden kullanıma açılan Soyağacı sorgulaması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Herkes sosyal medyadan paylaştı

e-Devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi'nde bir vatandaşın 1844 yılında doğan bir aile ferdi halen sağ olarak göründü. Bu durum karşısında şok olan vatandaşlar ise olayı sosyal medyaya taşıdı.

Özellikle Twitter'dan yayılan görsellerin birçok vatandaşta da aynı şekilde olduğu ortaya çıktı.

1800'lü yıllarda sosyadı var

1800'lü yıllarda doğan vatandaşların sağ olarak görülmesinin yanı sıra o yıllarda soyadı kanunu çıkmamasına rağmen birçok kişinin atasının soyadının yazdığı ortaya çıktı. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti.