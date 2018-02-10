Soyağacı uygulamasında sürpriz gelişme!

Önceki gün e-devlet sistemine giren ve vatandaşların aşırı ilgisinde dolayı çöken soyağacı sorgulaması hakkında yeni bir gelişme olacak.

Güncellenme 10 Şubat 2018 12:03

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü önceki gün duyurduğu soyaağacı uygulamasını aşırı ilgiden dolayı kaldırmak zorunda kalmıştı. E-devlet'in getirilen Alt-Üst Soy Sorgulama Uygulaması vatandaşlar tarafından aşırı bir şekilde ilgi görünce sistem çökmüş ve girişler imkansız hale gelmişti. Bunu üzerilen müdürlük uygulamayı geçici bir süre askıya almıştı.

Günlük kota koyulacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, ''Günlük kota açacağız. Vatandaş sabretsin. Anne - babalarıyla daha çok konuşsunlar'' açıklamasında bulundu.

En yoğun giriş gece saatlerinde yaşandı

Önceki gün 14:00'te hizmet vermeye başlayan uygulamadan, gece 02:00'ye kadar 200 bin vatandaş tarafından soy bilgisi hakkında veri aldı. Gece yoğunluğun azalması beklenen uygulamada, en fazla girişin 02:00-04:00 arası yapıldığı bildirildi. Bu iki saat sürede ise 110 bin kişi sisteme giriş yaparak çıktı aldı. Sistem devam eden bu aşırı yoğunluk sebebi ile 04:00'ten sonra askıya alındı.

Toplam 310 bin çıktı alındı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Güner yaptığı açıklamada, yoğunluğun bu kadar fazla olabileceğini düşünmediklerini, yoğunluğun azalması için gece saatlerini beklediklerini söyleyen Güner, soyaağacı uygulaması ile ilgili, toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildiğini, böyle bir kapasitenin yürütülmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Kapasite çalışmaları yapılıyor

Kapasite tespiti hakkında çalışmalar yapıldığını söyleyen Güner, soy sorgulama için günlük kota koyulacağını, kota doluktan sonra ise "Bugün bu kadar" deyip diğer gün sorgulama yapılmasına devam edileceğini aktardı.

Vatandaşlardan sabır isteği

Aşırı talebin normal olduğunu belirten Güner, vatandaşlara hak vermek gerektiğini, neyle karşılaşaklarını merak ettiklerini, vatandaşların biraz daha sabretmesi gerektiğini söyledi.

"Kısa zamanda açılacak"

Güner ayrıca, "Anne ve babalarıyla daha fazla konuşup onlara sorsunlar. Biz hizmetimizin arkasındayız. Ne zaman açılacağı ile ilgili net tarih vermek çok zor. Kısa zamanda açılacak" dedi.

Bu hizmet daha önce de vardı

Güner, bu hizmetin daha önce de var olduğunu, il ve ilçe müdürlüklerine verilen dilekçe ile randavu alarak zaten talep edildiğini, kanunların el verdiği ölçüde soy bilgisine ulaşılabildiğini, vatandaşların yan soylarını öğrenmek için bile dilekçe verdiğin, bu bilgilerin verilmesinin yasak olmasından dolayı istediklerini alamayan vatandaşın tartışma çıkardığını ve tüm bu sorunları çıkarmak için böyle bir yönteme başvurduklarını ifade etti.