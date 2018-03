Souza'dan gündemi sarsacak eleştiri

Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'nin oyuncuları, yenilginin etkisini üzerinden atamadı.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan derbide Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız oyuncusu Josef de Souza, mağlubiyetin kendisi yüzünden olduğunu savundu.

"Bu hatayı nasıl yaptım?"

Derbiden sonra ağzı bıçak açmayan Brezilyalı oyuncu, son zamanlarda kendini kötü hissediyor. Yenilgiyi kendisine bağlayan oyuncu yaklaşan maçlar öncesi teknik heyeti düşündürüyor. Arkadaşlarıyla birlikte maçın değerlendirmesini yapan Souza, o akşamdan beri gözüne uyku girmediğini, maçın kendisi yüzünden kaybedildiğini, kendisine 'Bu hatayı nasıl yaptım?' diye kızdığını, yaptığı hata sonucu rakibin 2-1 öne geçtiğini ve takımın dengesinin bozulduğunu söyledi.

"Her şeyi alt üst ettim"

Kendisine aniden gelişen atakta önündeki topu hızlıca uzaklaştırmadığı eleştirisini yapan Josef de Souza, hamlesini düzgün yapması durumunda o golün yenmeyeceğini, o golün her şeyi alt üst ettiğini, takım olarak oyunun dengelendiği bir an olduğunu, kendi hatası ile her şeyin berbat olduğunu, dengesini kaybettiğini, bu hatasını telafi etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Neustadter hakemlere kızgın

Fenerbahçeli oyuncular Beşiktaş yenilgisinin etkisini üzerlerinde hala atamadı. Fener'in önemli savunma oyuncusu Roman Neustadter ise hakemleri eleştirdi. Rus oyuncu, özellikle Beşiktaş'ın 2. ve 3. gollerinden dolayı hakem Cüneyt Çakır ve yardımcılarına kızgın.

Hakemler faulleri görmedi

Skor 1-1 olduktan sonra baskıyla birlikte hakemlerin de oyunun kontrolünü kaybettiklerini savunan Neustadter, yapılan faullerin görülmediğini, Beşiktaş'ın attığı 2. gol öncesinde kendisine kesinlikle faul yapıldığını, bunların görmezden gelinmesini anlayamadığını söyledi.