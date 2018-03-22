Sosyete dünyasının ünlü ismi intihar etti!

Sosyete dünyasının ünlü isimlerinden olan Deniz Badrutt evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Güncellenme 22 Mart 2018 11:39

St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenerek İsviçre'ye gelin olan sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden olan Deniz Badrutt evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Ünlü isimler bu haberle adeta sarsıldı.

İntihar etti

Bir süre önce St. Moritz'deki otelleri Badrutt Palace'ı satıp Miami'ye taşınan Badrutt çifti, kışı Miami'de, yaz aylarını da St. Tropez'de geçiriyordu. Çift yakın zamana kadar çok mutluydu. Fakat 16 yaşında bir oğulları da olan çiftin ilişkisi kötü gitmeye başlamıştı. Hatta eşi Deniz Badrutt'a boşanma davası açtığı bile konuşuluyordu. Deniz Badrutt'un geçen hafta Salı günü intihar ettiği ortaya çıktı. Eğer yaşasaydı, pazar günü 51. doğum gününü kutlayacaktı. Ünlü isim İstanbul'da defnedilecek.

Cenaze ile Ali Koç ilgilenecek

Ali Koç'un Deniz Badrutt'un yakın arkadaşlarından biri olduğu ve Deniz Hanım'ın cenazesinin Miami'den getirilmesi ve defin işlemleri ile ilgilendiği öğrenildi.

Deniz Badrutt kimdir?

Uzun bir süredir kışın Miami'de, yazın da St. Tropez'de yaşayan Deniz Badrutt, 50 yaşındaydı ve 16 yaşında bir oğlu vardı.