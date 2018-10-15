Sosyal medyadan yapılan çirkinliklere Bakan Soylu el attı

İzmir'de çocukları öpüştüren ve Kocaeli'de Atatürk'e hakaret içeren video çeken iki şahıs gözaltına alındı.

Güncellenme 15 Ekim 2018 10:52

İzmir’de Youtube’a çektiği videolarla tanınan 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ, Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler tepkiyle karşılandı

Paylaşılan görüntüler çok sayıda insan tarafından tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada gösterilen tepkiler üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sabah gözaltına alındı

Gagabulut lakaplı fenomen sabahın erken saatlerinde müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Atatürk’e hakaret etti

Öte yandan Kocaeli'de yaşadığı ortaya çıkan Yusuf S.'nin sosyal medyada yayınladığı bir video da Türkiye'yi ayağı kaldırdı. Bahsi geçen videolarda Yusuf S.’nin Atatürk’ün büstüne sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu görülüyor.

Twitter’dan çok sert tepki

Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoya çok sert tepkiler geldi. Vatandaşlar bu videoyu yayınlayan kişinin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi. Twitter'da 'AtayaUzananEliKırarız!' şeklinde açılan hashtag de kısa sürede birinci sıraya yükseldi.

Pişmanım dedi

Sosyal medya kullanıcıları Yusuf S.'nin yargı önünde hesap vermesini isterken, Yusuf S.'nin bir görüntüsü daha yayınlandı. Görüntülerde Yusuf S. yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyleyerek, özür diledi.

Bakan Soylu harekete geçti

Tepkiler artmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından, “Atatürk'e hakaret edilen videoyu çeken ve hakaret eden" kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.