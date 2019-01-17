Sosyal medyadan paylaştığı "EVET" oyu başını yaktı

İzmir'de yaşayan bir vatandaş, 2017'deki referandumda verdiği "EVET" oyunu sosyal medyadan paylaşınca cezayı yedi.

Güncellenme 17 Ocak 2019 12:40

İzmir’de yaşayan ve 2017’deki anayasa değişikliği referandumunda kullandığı oyun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan bu nedenle yargılanan 45 yaşındaki Cihan Elçi'ye İzmir Bölge Adliye Mahkemesinden kötü bir haber geldi.

Fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaştı

İzmir’in Seferihisar ilçesinde arzuhalcilik yapan Cihan Elçi, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda kullandığı oyu fotoğrafladı. Elçi bu görseli aynı gün sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada arkadaşı olan bir vatandaşın ihbarı ile yargılanan 4 çocuk babası için Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

“Erdoğan’ı çok seviyorum”

Savcılıkta ifadesi alınan Cihan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini, bu nedenle kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi.

Karar onandı

Hakkında dava açılan Elçi, Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 3 ay hapis cezasını çarptırıldı. Cezası ertelenmeyen vatandaş, kararı temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11. Ceza Dairesi, kararı onadı.