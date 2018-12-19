Sosyal medyadaki FETÖ propagandalarına tutuklama

Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 7 bin 109 zanlıdan 2 bin 754'ü tutuklandı.

Güncellenme 19 Aralık 2018 16:44

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminden bu yana sanal ortamda suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve bu nedenle gözaltına alınan 7 bin 109 zanlıdan 2 bin 754'ü tutuklandı.

7/24 sanal devriye devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, yaptıkları paylaşımlarla toplumda toplumda kırılmalara sebebiyet veren, hedef gösteren ve tahkir eden sosyal medya hesaplarının tespitine yönelik sistematik ve 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

12 masa kuruldu

Türkiye Cumhuriyeti devletinin birliğine, bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine karşı yapılan her türlü eylemin, ilgili mevzuat kapsamında cezalandırıldığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, sanal devriye faaliyetleri yürütülürken çalışmaların sistematik olması amacıyla 12 masa kurulduğu belirtildi.

2 bin 754 kişi tutuklandı

Açıklamada, tespit edilen 45 bin kullanıcıdan 7 bin 109'unun gözaltına alındığı ve adliyeye sevk edilen 5 bin 582 zanlıdan 2 bin 754'ünün tutuklandığı, 2 bin 828'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi