Sosyal medyadaki bu uygulamalar tehlike saçıyor

Uzmanlar, sosyal medyadaki anket ve gelecekten haber veren uygulamaların tehlike saçtığını söyledi.

Güncellenme 11 Mayıs 2018 23:11

Sosyal medyada bazı anket ve benzeri uygulamalara izin vermek kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasına neden oluyor.

Veri güvenliği riske giriyor

Sosyal medyada, "20 yıl sonra nasıl görüneceksin?", "Hangi ünlüye benziyorsun?", "Doğum tarihine göre sana en uygun meslek nedir?", Profilime en son kim baktı?" veya "50 yaşında kime benzeyeceksin?" sorularla hazırlanmış uygulamaları kullananlar farkında olmadan özel bilgilerini ve şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşarak, veri güvenliğini riske atıyor.

Kişisel bilgiler ele geçiriliyor

Kullanıcılar, bu uygulamalarla yabancı kişilerin kullanıcıların arkadaş listesine ulaşmasına, profil bilgilerine erişmesine, kullanıcı adına paylaşım veya beğenide bulunmasına ve şifre bilgilerini değiştirmesine "bilmeden" izin veriyor. Akılla telefonlarda ise mikrofon dinleme, kameralara erişme, rehbere ulaşma, kısa mesajları okuma ve telefon görüşmelerini dinleme gibi hukuk dışı sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Sosyal medya uzmanları uyarıyor

Sosyal medya uzmanları, "Arkadaşım yüklemişse güvenlidir" fikri ile bu uygulamaları kullananlara dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Erişime izin veriliyor

Dijital Marka Stratejisti Kalust Şalcıoğlu, sosyal medyayı kullananların kişisel bilgilerini riske atmayacakları şekilde bazı uygulama geliştiricilerinin kodlara erişimlerine izin verdiklerini belirtti.

Özel yazılımlar geliştiriliyor

Sırf bu uygulamalara özel yazılımlar geliştirildiğini belirten Şalcıoğlu, söz konusu yazılımlar direkt akıllı telefondan kullanıcılara ulaştırılabildiği gibi bilgisayar üzerinden de kullanılabildiğini, bu uygulamaları geliştirenlerin üç amacı olduğunu, bunların; para kazanmak, veri toplamak ve uygulamayı kullananın hesabını ele geçirmek olduğunu söyledi.

Arkadaşı referans almak doğru değil

Şalcıoğlu, bu kişilerin sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmek için "Hangi ünlüye benziyorsun?", "20 yıl sonra nasıl görüneceksin?", "Doğum tarihine göre sana en uygun meslek nedir?", "Strateji oyunları", "Dizileri ve filmleri ücretsiz izle", "şans oyunları tahminleri", "astroloji tahminleri" gibi konular üzerinde uygulama geliştirildiğini, bu uygulamanın yüklenme nedeninin başka bir arkadaşın referans alınması olduğunu, genel kanının 'Arkadaşım yüklemişse güvenlidir' olduğunu belirtti.

Hayatları karartabilir

ÜSODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun ise kullanıcıların sosyal medyadaki uygulamalara izin vermenin zararlarını bilmediğini, sosyal medyada söz konusu test uygulamaların mahiyetinin tam anlaşılmadığını, internetten ya da sosyal medyadan indirilen bazı uygulamalar hayatları karartabileceğini, vatandaşların buna rızayla onay vermesi nedeni ile kanuni olarak da sonradan şikayet edemediğini, uygulamaların telefonlara indirildiğinde sahip olunan birçok yetkinin farkında olmadan verildiğini, kameramıza erişme, mikrofon dinleme, rehberimize ulaşma, kısa mesajlarımızı okumaları, telefon görüşmelerinin dinleyebilmelerinin sağlandığını söyledi.