Sosyal medyada yayılan bir haber daha yalan çıktı!

Adalet Bakanlığı, İngiltere'de görülen FETÖ'cü Akın İpek davası için gönderildiği iddia edilen belgenin asılsız olduğunu iddia etti.

Güncellenme 03 Aralık 2018 14:50

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, FETÖ firarisi Akın İpek’in İngiltere’den iade sürecine dair bakanlık tarafından gönderildiği iddia edilen belgenin gerçeği yansıtmadığı, Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatıldığı ve bu kişinin Ankara’ya çağrıldığı belirtildi.

Yazı diplomatik yollarla gönderildi

Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlerin ardından açıklama yapan bakanlık, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını, "Akın İpek davası" olarak da bilinen iade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi taleplerinin, Bakanlık tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılandığı, bu bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak 13 Eylül 2018'de yazı ile diplomatik yoldan gönderildiği vurgulandı.

İngiliz savcılık makamı tarafından paylaşıldı

Bakanlık, sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığının öğrenildiğini ifade etti.

Söz konusu belgeye yalanlama

Yargı yetkisi içindeki konularda bakanlık tarafından kurumsal görüş oluşturulmasının söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığının anlaşıldığı, bakanlık tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlık yazışma usulleri ile uyuşmadığı, herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığının açıkça görüldüğü belirtildi.

Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatıldı

Açıklamada, “Dış muhataplarımızın (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibarıyla inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır” denildi.