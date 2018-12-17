Sosyal medyada yalan haber 6 kat daha hızlı yayılıyor

MIT tarafından yapılan araştırmaya göre; asılsız haberlerin, gerçek haberlere oranla sosyal medyada 6 kat daha hızlı bir şekilde yayıldığı ortaya çıktı.

Güncellenme 17 Aralık 2018 10:59

ABD’nin önemli üniversitelerinden olan MIT tarafından yapılan araştırmaya göre, asılsız haberlerin sosyal medyada 6 kat daha hızlı bir şekilde yayıldığı ortaya çıktı. Araştırmada, yalan haberlerin Twitter’da paylaşılma olasılığının doğru haberlere göre yüzde 70’ten daha fazla olduğu kanısına varıldı.

2006-2016 yılı ele alındı

Araştırmacılar bu kapsamda, 2006 yılı ile 2016 yılında Twitter’da yapılan 126 binden fazla paylaşımı incelemeye aldılar. Buna göre göre, asılsız haberlerin doğru haberlere kıyasla Twitter’da çok daha hızlı bir şekilde yayıldığı ve çok daha uzak coğrafyalara ulaşabildiği ortaya çıktı.

Şu ana kadarki en kapsamlı araştırma

Science dergisi tarafından yayınlanan araştırmada, kullanıcıların yalan haberlere sosyal medyada nasıl yaklaştığını inceleyen şu ana kadar yapılmış en kapsamlı araştırmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

Yalan haber 10 saat içinde 1500 kişiye erişiyor

Uzmanlar, ortalama bir yalan haberin 10 saat içinde bin 500 kişiye eriştiğini belirtirken, aynı haberlerin aynı kullanıcılara ulaşması 60 saat alıyor. Öte yandan doğru olmayan bilgiler, doğru olan bilgilere oranla ortalama yüzde 35 daha fazla kişiye ulaşıyor.

Haberlerin üçte ikisi yalan

ABD’nin dünyaca ünlü üniversitelerinden olan MIT’in araştırmasında, 126 bin 285 haber inceleme altına alındı. Bu haberlerin doğruluğu bazı teyit siteleri tarafından da incelendi. Araştırma için seçilen haberlerin üçte ikisinin yalan olduğu ortaya çıktı.

Sadece Twitter ele alındı

Bu araştırmada sadece Twitter üzerinden yapılan paylaşımlar ele alındı. Fakat MIT’deki araştırmacılar ortaya çıkan sonuçların Facebook ve diğer sosyal medya platformları içinde geçerli olacağını belirtti.

‘Bot’lar incelenmedi

“Bot” olarak nitelendirilen sahte hesaplar incelemeye dahil edilmedi. MIT’in araştırmalarına başkanlık eden Deb Roy, araştırmayı botları da baz almadan yalan bir haberin ne kadar hızla yayıldığını gözler önüne serdiklerini ifade etti.

‘Bot’lar zor tespit ediliyor

Bilgisayar uzmanı David Laze, araştırmaya dair yaptığı açıklamada, çoğu ‘bot'u tespit etmenin çok güç olduğunu, yalan haberlerin yüzde 80'inin kullanıcıların binde birlik bir kesiminden çıktığını söyledi.