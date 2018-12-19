Sosyal medyada vergi dönemi! İşte detaylar

Alınan yeni karar ile bundan böyle Google ve sosyal medya platformlarında reklam verenler ve alanlar yüzde 15 vergi ödeyecek.

Güncellenme 19 Aralık 2018 16:12

Markalarla sosyal medya fenomenlerine aracılık edenlerden yüzde 15’lik vergi alınacak. Bu düzenleme ile milyonlarca liralık vergi kaybının önüne geçilmiş olacak. Konuya dair Cumhurbaşkanlığı kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Habertürk’ün haberine göre; Türkiye'de kazanılmasına karşın reklam ödemeleri yoluyla yurtdışına aktarılan gelirler vergi altına alınmış olacak.

Türkiye ara bir formül buldu

Türkiye’de geleneksel medya ve sosyal medya kuruluşları kurumlar vergisine dahil olurken, dünya devi yabancı şirketler bu kapsamda yapılan çalışmalarda Türkiye’de tek kuruş vergi ödemiyorlardı. Benzer tartışmalar AB ülkelerinde devam ederken, Türkiye ara bir formülle vergi kaybının önüne geçecek önlemi aldı.

Yüzde 15 vergi ödeyecekler

Sosyal medya platformları Youtube, Instagram, Twitter ile Google’ın reklam gelirleri bu çerçevede dolaylı da olsa vergilendirilmiş olacak. Bu platformlara reklam veren şirketler yaptıkları ödeme esnasında bundan böyle yüzde 15 vergilendirilecek.

En büyük pay Google’da

Türkiye’deki en aktif arama motoru olan Google’ın reklam pazarı büyüklüğü Türkiye’nin verilerine göre, 2017 yılında yüzde 15'lik büyüme ile 815 milyon liraya oluştu.

Facebook’un açık ara önde olduğu sosyal medya alanındaki reklam yatırımları da geçen sene yüzde 30'luk büyüme ile 340 milyon liraya çıktı.

Dijital pazar 3 milyar TL’ye ulaştı

Fakat uzmanlar, bu rakamların ölçülebilen veriler olduğunu, Türkiye'deki dijital reklam pazarının 3 milyar liraya ulaştığını belirtti. Yani bu kapsamda Türkiye'nin dijital alandaki vergi kaybının yıllık 450 milyon TL olduğu hesabı yapılıyor.

Düzenleme sonrası Türkiye’de kurulu şirketler reklam yayınlayan yabancı şirketler arasında rekabet eşitsizliği de giderilmiş oldu.

Fenomenler de vergi ödeyecek

Öte yandan şirketlerin yanı sıra sosyal medya fenomenleri de vergi mükellefi oldu. Maliye’nin yakın markajına giren fenomenler, yasayla birlikte kazançları üzerinden gelir vergisi ödemek zorunda kalacaklar. Bugüne kadar irili ufaklı fenomenlerin herhangi bir vergi ödediği bilinmiyor.