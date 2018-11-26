Sosyal medya devleri seçimler için teyakkuzda!

Facebook, Google ve Twitter; seçimlerde sahte haberlerle yönlendirme yapılmasına karşı önlem geliştirdi.

Güncellenme 26 Kasım 2018 23:14

Facebook, ABD’de 2016’da yapılan ve Donald Trump’ın başkan seçildiği seçimlerle ilgili skandal iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre Facebook üzerinden, verilen reklamlarla seçimlere hile karıştırıldığı ve yalan haberlerin bu şekilde yayıldığı ileri sürülmüştü.

Rusya, Google yazı gönderdi

Öte yandan, Rusya da bu olay sonrası, 9 Eylül’de ülkede yapılan seçimler öncesinde “vatandaşları izinsiz siyasi eylemlere katılmaya çağıran reklamlar yayınlaması nedeniyle” Google’a seçimlere müdahaleyle ilgili uyarı yazısı gönderdi.

AB, seçimlerinde önlem alınacak

Sputnik’in haberine göre, gelirlerin büyük bir kısmı reklamlardan elde eden Google, daha öncekiler gibi bir skandal olmaması nedeni ile Avrupa Birliği Parlamentosu seçimlerinde bir takım önlemler alınacağını duyurdu.

Onay süreci uygulaması geliyor

Google almayı planladığı önlemler kapsamında, seçimlere yönelik reklam verdiği tespit edilenlerin onay sürecine tabi tutulacağını duyurdu. Daha sonra ise bahsi geçen reklamların kim tarafından finanse edildiğine dair bilgiler de kullanıcılarla paylaşılacak.

Seçimler sonrası rapor sunacak

Seçimlerin sona ermesinden sonra Google, bu reklamlara dair tüm bilgileri rapor halinde paylaşmayı planlıyor.

Kaç kişi oy kullanacak?

AB’de 350 milyon seçmen yaşadığı ve bu seçimdeki adayların bilgilerine Google üzerinden ulaşılacağı belirtildi.

Google’dan açıklama

Google internet üzerinden konuyla ilgili bir bildiri yayınladı. Buna göre demokratik sistemlere katkı sağlayabilmek için üzerlerine düşen tüm çabayı göstereceklerini duyurdu.

Seçimler Mayıs’ta

Mayıs 2019’da AB Parlamentosu’nun 705 üyesini seçmek için toplam 350 milyon seçmen oy kullanacak.

Facebook ve Twitter da böyle bir uygulama geliştirdi

Facebook 2018’in yaz ayında, seçimlerin güvenliği için yalnızca İngiltere’de kullanılabilen uygulama geliştirmişti. Twitter’ın bu kapsamda yakın zamanda geliştirdiği uygulama sadece ABD’de kullanılıyor.