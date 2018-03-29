Sosyal medya bu lahmacuncuyu konuşuyor!

Sınava çalışırken acıkan öğrenciler paraları yetmediği için lahmacuncuya bir not gönderdi, bakın nasıl cevap geldi.

Güncellenme 29 Mart 2018 10:03

Sosyal medya paraları yetmeyen öğrencilere lahmacun gönderen esnafı konuşuyor. Sınavlara çalışırken acıkan 5 üniversite öğrencisi paraları yetmediği için siparişin içine "Merhaba, evde 5 öğrenciyiz. Vize haftası başladı, neredeyse uyumadan sınavlara çalışıyoruz. Kişi başı 3 lahmacun sipariş edecektik ama paramız bu kadarına yetti (Bursun yatmasına daha çok var) mümkünse 2 tane de sizin yollamanızı istiyoruz" notunu yazdılar.

Öğrencilere cevap fazla gecikmedi.

Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen hatta fazladan lahmacun gönderen esnaf, öğrencilere tatlı jesti de yaptı. Siparişi adrese gönderen esnaf, "Benim oğlum da başka bir şehirde okuyor. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Siz bu memleketin geleceğisiniz. Tatlı da benden, zihin açar" notuyla öğrencilere cevap verdi.

Not sosyal medyadan yayılınca yüzlerce yorum yapıldı. Lokanta sahibi ise 'Öğrencilerin babası' ilan edildi.