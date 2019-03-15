Sosyal konut projesinin maketleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesine 8 günde 125 binden fazla başvuru yapıldı.

Güncellenme 15 Mart 2019 12:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen 50 bin sosyal konut projesinin maketleri belli oldu. TOKİ’nin yapacağı sosyal konutlar, doğa ile insanı buluşturacak ve yatay mimari ile inşa edilecek. Başvuruların 6 Mart’ta başladığı 50 bin sosyal konut projesinin başvuru sayısı 125 bini geçti.

Mahalle kültürünün yaşatılması hedefleniyor

TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konut projelerinin maketlerinde, yatay mimari olacağı ve az katlı olacağı gözlemlendi. İnsan ile doğayı buluşturan sosyal konut projesi, kent dokusuyla bütünleşen, çevreye ve çağdaş yaşama uyumlu, sosyal donatılar içeren altyapısı ve üst yapısı ile de öne çıktı. Bu konutlar ile aile yapısının korunması, mahalle kültürünün ve komşuluk ruhunun korunması, yardımlaşmanın canlı tutulması amaçlanıyor.

Kaç ilde inşa edilecek?

50 bin sosyal konutun 6 bin 300'u İstanbul, 2 bin 394'ü Ankara, 2 bin 500'ü İzmir, 2 bin 200'ü Adana'da inşa edilecek. 67 şehirde hayata geçileceği belirtilen sosyal konut projesi, geriye kalan 14 ildeki arsa ve proje etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla 81 ile yayılacak. Sosyal konutların yüzde 64'ü, yani 32 bin 198'i alt gelir grubu vatandaşlara, yüzde 36'sına karşılık gelen 17 bin 802'i ise orta gelir grubuna yönelik olacak.

“8 günde 125 binden fazla başvuru yapıldı”

6 Mart'ta başlayan talep toplama süreci büyük ilgi görürken, başvuru sayısı inşa edilecek konut sayısını şimdiden ikiye katladı. 50 bin sosyal konut için banka şubelerine 8 günde 125 binden fazla başvuru yapıldı. Proje için talep toplama süreci 19 Nisan'da sona erecek. Ziraat ve Halk Bankası şubeleri aracılığıyla yapılan başvurularda, 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için 1000 lira başvuru ücreti ödeniyor. Çeşitli nedenlerle projenin gerçekleşmemesi veya başvuruda bulunanların hak sahibi olamaması halinde müracaat sırasında alınan bu ücret iade edilecek.

Ne kadar sürede inşa edilecek?

Sosyal konutlar, en geç 36 ay içerisinde inşaatları bitirilip hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Yani hak sahibi evini teslim alıp yerleştikten sonra, kira öder gibi taksitlerini yatıracak. 2+1 konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak ve 13 bin 968 lira tutarında yüzde 12'lik peşinat alınacak. Aylık 388 lira taksitle 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. 110 ve 128 metrekare 3+1 konutlar için ise 17 bin 72 lira tutarında yüzde 10 peşinat yatırılacak. 170 bin 720 lira değerindeki konutlar, 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satın alınabilecek.