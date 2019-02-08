Sosa'nın yüzüncü maç heyecanı

Galatasaray ile Trabzonspor maçına çıkmak isteyen Jose ErnSosa, çalışmalarına hız verdi.

Güncellenme 08 Şubat 2019 12:45

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçta Trabzonspor’un kaptanı Jose ErnSosa'nın sahada olup olmayacağı merak konusu.

Galatasaray maçında oynamak istiyor

Sakatlığı dolayısıyla son dört maçta forma giyemeden yıldız oyuncu, kritik maçta yer alabilmek için büyük efor sarf ediyor. Topla birlikte çalışmalara başlayan Sosa, taktik çalışmalarda da yer almak istiyor ve bunun için Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşme halinde. Durumu hakkında Karaman’a sürekli bilgi veren Sosa, istekli tavırları teknik heyeti memnun ediyor.

Bu maçta oynarsa 100. maçına çıkacak

Galatasaray maçının kadrosuna girmek isteyen oyuncunun durumu ise yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak. Galatasaray maçında oynamak için büyük bir çaba sarf eden Sosa, bu maçta forma giymesi halinde ise Spor Toto Süper Lig'de 100 maçına çıkacak. Daha önceki yıllarda Beşiktaş forması giyen Sosa, bu takımın ligdeki 58 maçında forma giydi.