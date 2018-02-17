Soru çalarak polis olan FETÖ'cülere operasyon!

2012'de sorulara çalarak Polis Akademisi'ne giren şüpheliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturma ile gözaltına alındı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 12:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü polisleri tespit ederek haklarında soruşturma açmaya devam ediyor. 2012'de soruları çalarak Polis Akademisi'ne girdiği tespit edilen 54 şüpheli hakkında 33 ilde yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, 2012'de yapılan Polis Akademisi sınavında FETÖ üyelerine yapılacak sınav öncesi soruların verildiği, bu kişiler hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından soruşturma başlatıldığı, sınav sorularının önceden ele geçirildiği, bu sayade Polis Akademisi'ne yerleşen 54 kişi hakkında 33 ilde gözaltı kararı verildiği, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.