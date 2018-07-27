Soru çalarak komiser yardımcısı olanlara gözaltı

Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda soruları çalarak komiser yardımcısı olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 09:40

Başlatılan soruşturma kapsamında soruları çalarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bu sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde 27/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.