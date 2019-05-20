Sony'nin yeni gözdesi Xperia 1'in fiyatı belli oldu

Akıllı telefon üretiminde diğer markaların gerisinde kalan Sony, yeni çıkardığı Xperia 10 ile telefon kamerasında devrim yapacak.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 11:48

Akıllı telefon üretiminde diğer rakiplerinin gerisinde kalan Sony, Şubat ayında Barcelona’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde 21:9 ekran oranına sahip, ilk 4K OLED ekranlı akıllı telefon Xperia 1'i tanıtmıştı.

Daha çok film çekimlerinde kullanılan ekranları, akıllı telefonuna uyarlayan Sony, kullanıcılarına farklı bir deneyim yaşatmak istiyor. Peki Sony’nin son gözdesi Xperia 1’in özellikleri neler?

Xperia 1’in özellikleri

21:9 oranında ve 4K çözünürlüğünde OLED bir ekrana sahip olan Xperia 1, 6,5 inçlikekran boyutuna sahip. Üç arka kamerası bulunan ilk Sony telefonu olma özelliğine sahip Xperia 1, Snapdragon 855 gibi oldukça güçlü bir işlemci barındırıyor. Telefonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Android'in en güncel sürümü Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkan Xperia 1'de, 3300 mAh kapasiteli bir batarya da bulunuyor.

Kamera konusunda çok iddialı

Kamera konusunda da oldukça iddialı olan Xperia 1, Bionz X görüntü işleme teknolojisini kullanıyor. Şirket ayrıca Zeiss ve Samsung gibi üreticilerle kamera konusunda ortaklık kurarak piyasadaki en güçlü kameralara meydan okuyacak bir kamera lensi kullandı. Her biri 12 MP çözünürlüğe sahip 3 arka kamerası bulunan telefonun ön tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Çıkış tarihi ve fiyatı

Sony'nin oldukça güvendiği Xperia 1, 12 Temmuzdan itibaren 949 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Son zamanlarda piyasaya çıkan üst seviye telefonların fiyatlarına baktığımızda, Xperia 1'in çıkış fiyatının oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.