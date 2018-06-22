Sony’den flaş açıklama!

Dev teknoloji markası Sony, kullanıcıların çoğunun sorunla karşılaştığı Xpreia XZ1 ile Xpreia XZ2 modelleri ile ilgili şok yaratacak açıklama yaptı.

Güncellenme 22 Haziran 2018 14:26

Her geçen gün artan şikayetler üzerine Sony kanadından gelen açıklama büyük eleştirilere neden olacağa benziyor. Şirket yetkililerin Sony’e ait olan resmi blog sayfası üzerinden yaptığı açıklamada ekranlarda meydana gelen çizgi ve noktaların nedeni açıkladı.

Sony yaptığı açıklamada sorunun Xpreia XZ1 Xpreia XZ2 modellerinde bulunan elektostatik akımlardan meydana geldiğini ancak bu sorunun kullanıcıları memnun etmeyecek boyutta olmadığını dile getirerek soruna yönelik bir çözüm önerisinde bulunmadı. Ekrana hafif dokunuşlar yapıldığında bile beliren çizgi ve noktalar, cihazlar kullanıcılarını ne kadar rahatsız ederse etsin Sony sorumluluk üstlenmeyen bir tavırla kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı.

Akıllı telefon piyasasının hızla geliştiği günümüzde rakipleri geride bırakmak adına markalar büyük adımlar atarken Sony’nin Xpreia XZ1 ile Xpreia XZ2 modellerinde meydana gelen sorunu bu şekilde küçümsemesi ciddi prestij kaybına neden olacağa benziyor.