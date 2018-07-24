Sony’den 48 megapiksellik telefon!

Kamera sensörü konusunda rakiplerinin önünde olan Sony, 48 MP fotoğraf çekmeye imkan tanıyan bir sensör geliştirdi.

Güncellenme 24 Temmuz 2018 16:35

Akıllı telefon dünyasında rakipleri ile büyük mücadele içerisinde olan Sony, kamera sensörü noktasında liderliği kimseye bırakmıyor. Sony’nin son amiral gemisi IMX586, görüntü kalitesi ile büyük bir adım atarak 48 megapiksellik (8000 * 6000) fotoğraf çekebilme imkanı sağladı. Günümüzde yüksek megapikselin en iyi görüntü kalitesi olmadığı günümüzde Sonyi geliştirdiği sensörle birlikte bugüne kadar olan en küçük piksel boyutunu 0.8 mikrometreye düşürdü.

IMX586 sensörü ile her 2*2 pikselin aynı rengi taşıdığı dörtlü bayer renk filtresini kullanmakta. Bu durum özellikle ışığın az olduğu ortamlarda büyük kolaylık sağlayacak ve bu durum iyi görüntü kalitesi sağlıyor.

Kullanıcılarına en iyi görüntü kalitesi imkanı sağlayan ve detaylı piksel imkanı sunan IMX586 kamera sensörü ile akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açıyor. Henüz hangi cihazlarda kullanılacağı belli olmayan Sony’nin önümüzdeki Eylül ayında kullanıcı ile buluşması hedefleniyor.