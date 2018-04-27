Sonunda sessizliğini bozuyor! Gül, yarın açıklama yapacak

Günlerdir çatı adayı olup olmayacağı konuşulan Abdullah Gül, yarın basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Güncellenme 27 Nisan 2018 15:15

Uzun süredir muhalefetin çatı adayı olup olmayacağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı çıkışında bazı açıklamalarda bulundu.

Çalışma ofisinin de bulunduğu Maslak'taki bir camiye Cuma namazı için gelen Gül, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin olağanüstü bir seçime gittiğini belirten Gül, bunun ülke adına hayırlı olmasını dilediğini, seçim deyince tartışmaların, şüphelerin ve beklentilerin artığını, Türkiye'nin geleceğinden kaygı duyan herkesin bu tartışmaları yaşayacağını, bugünler bu tartışmaların yanı sıra kendi ismi üzerinden de herkesin bir şeyler söylediğini, düşüncelerini cami önünde açıklamanın doğru olmayacağını, yarın basını çağırıp detaylı bir açıklama yapacağını belirtti.