Sonuçlar belli oldu en iyisi iPhone X oldu!

Beklenilenin aksine iPhone X, yılın ilk çeyreğinde 16 milyonun üzerinde satış gerçekleşerek akıllı telefon pazarındaki liderliğini korudu.

Güncellenme 04 Mayıs 2018 16:26

Tahminlerin aksine Pazar araştırma şirketi Strategy Analytics’in araştırmalarına göre 2018 yılının ilk çeyreğinde Apple’ın son amiral gemisi iPhone X 16 milyon satarak lider oldu. Analistler, satışa çıktığı ilk andan itibaren iPhone X’in satışının düşeceği yönünde ön görüye sahipti. Tahminlerin aksine ortaya çıkan sonuçlar en çok satan akıllı telefon kategorisine iPhone X oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde yani ilk üç ayında en çok satan ikinci ve üçüncü telefonlar ise yine Apple ait olan iPhone 8 ile iPhone 8 Plus oldu. Bu telefonların satışı ise sıralamaya göre 12,5 milyon ile 8,3 milyon adet oldu.

En pahalı akıllı telefon

Apple‘ın bu zamana kadar piyasaya sürdüğü en pahalı telefon olma özelliğine sahip olan iPhone X’in etiket fiyatı ise 999 dolardan başlayan fiyatlar oldu. Yüksek fiyata sahip olması nedeniyle pek çok alma potansiyeline sahip müşteriyi ikileme düşürdüğü söyleniyor.

Toplam satış 50 milyon

Araştırmalardan elde edilen sonuca göre 2017 yılının Kasım ayında satışa sunulan iPhone X’in toplam satış rakamı ise 50 milyon adete yaklaşmış durumdadır.

Android’de Xioami lider

Aynı dönemde en çok satılan Android model telefon ise Çinli üretici marka Xiaomi’nin Redmi 5A modeli olarak sonuçlarda kendini gösterdi. Xiaomi’inin bu modeli ise 5,4 milyon adet satılarak android dünyasında en çok satılan telefon ünvanına sahip oldu.