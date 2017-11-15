Songül Karlı'ya haciz şoku!
Geçtiğimiz aylarda bir otomobil alan Songül Karlı borcunu ödemeyince evindeki yemek takımlarına kadar her şeyi haczedildi.
Şarkıcı Songül Karlı'nın evine haciz gitti. Haciz memurlarını gören Karlı, büyük şok yaşadı.
Alacaklılar dava açtı
Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda bir otomobil alan Songül Karlıborcunu ödemeyince alacaklılar ünlü şarkıcıya dava açtı.
Yemek takımına kadar her şeyi haczedildi
Uyarılara rağmen borcunu ödemeyen Karlı'nın evine haciz gitti. Bu Sabah gerçekleşen haciz işleminde Karlı'nın evdeki yemek takımına kadar her şeyin haciz edildiği iddia edildi.