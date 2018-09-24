Songül Karlı'nın eski eşine kızdılar, Behzat Uygur'a patladılar!

Songül Karlı'ya eski eşinden dolayı gelen hacize tepki göstermek isteyen takipçileri Metin Yüncü yerine Behzat Uygur'a tepki gösterince ortalık karıştı.

Güncellenme 24 Eylül 2018 09:42

Demet Akalın’dan sonra başka bir ünlü isim olan Songül Karlı’ya da eski eşinden dolayı haciz gelmesi magazin gündeminde bir süredir konuşuluyor. Songül Karlı’nın eski eşinin borçları nedeniyle evlerindeki her şey hacz edilmişti. Bu olay sonra sosyal medyada ilginç bir olay yaşandı.

Behzat Uygur’u Metin Yüncü zannettiler

Oyuncu Behzat Uygur'un Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'ye benzerliği başını yaktı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Behzat Uygur’u Songül Karlı’nın eşi zannedip tepki gösterince oyuncu şaşkına döndü.

“Size hiç yakıştıramadım"

Metin Yüncü'yü Behzat Uygur'a benzeten bir takipçi, "Songül Karlı ne olacak? Onun dolandırmış olduğunuz paraları, mal varlıkları.. Yazık değil mi kadına? Size hiç yakıştıramadım" diyerek hesap sordu. Bu mesaj karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Behzat Uygur şu cevabı verdi: "Hanımefendi o ben değilim. Ben başkasının kocasıyım."

Songül Karlı’dan olaya müdahale

Bu ilginç olayı öğrenen ve müdahalede bulunan Songül Karlı, "Arkadaşlar Behzat Uygur benim arkadaşım, beni dolandıran Metin Yüncü” ifadelerini kullandı.