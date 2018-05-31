Sondaj gemisi "Fatih" Akdeniz'e uğurlandı

Enerji Bakanı Albayrak, sondaj gemisi Fatih'i Akdeniz'e gönderme kararı aldı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 17:16

Sondaj gemisini Akdeniz'e gönderme kararı alan Enerji Bakanı Berat Albayrak, düzenlenen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AK Parti olarak mutluyuz"

Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir milada tanık olduklarını söyleyen Bakan Albayrak, 1970'lerde başlayan deniz sondajcılığı hayali yerli ekipman ve insan kaynaksızlığı nedeniyle eksik kaldığını, bugün bu alandaki yerli dönüşümün karşılığını aldıklarını, bugünün tarihi bir gün olarak kayıtlara geçtiğini, nükleer de olduğu gibi, bugün bu alanda da önemli bir hayali ete kemiğe büründürdüklerini, tarihi birçok ilki gerçekleştirdikleri gibi AK Parti olarak mutlu olduklarını, sondaj operasyonlarının yönetimi de ağırlıklı olarak Türk mühendisleri tarafından yürütüleceğini belirtti.

Geminin isminin Fatih olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, "Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk" dedi.

İsmi Fatih

Albayrak, sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduklarını, 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceklerini, milli enerji ve maden politikasını açıklarken, çok daha aktif olacaklarını ilan ettiklerini, geçen hafta Hakkari Çukurca'da olduklarını, sınırın hemen 0 noktasında yeni bir süreci başlattıklarını, ilk kulenin faaliyete geçtiğini, Hakkari Şemdinli'den uçakla ve gravite veri toplama ile birlikte sadece onunla kalmayacaklarını, tüm süreci daha etkin bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

"Tek başına bu projenin yeterli değil"

Fatih'in Akdeniz'de önemli bir misyon ile vazife gerçekleştireceğini belirten Bakan Albayrak, tek başına bu projenin yeterli olmayacağını, bu yüzden de yanına bir geminin daha geleceğini, Karadeniz'de faaliyet göstermesi için yola koyulacak olan sondaj gemisinin de yakında geleceğini belirtti.

"Fatih'i uğurluyoruz"

Bakan Albayrak, "2 bin 600 metre derinliğinde Antalya açıklarındaki ilk sondajı bu yaz yapmak üzere Fatih'i uğurluyoruz. Karadeniz için ikinci gemimizi de bu yıl içinde TPAO'nun portföyüne katıp denizlerimizi arayacağız" dedi.