Sonar başkanı neden gözaltına alındı?

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı.

Güncellenme 21 Mart 2018 09:53

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı gece saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

Gece gözaltına alındı

Gözaltına alınan Bayrakçı, sosyal medya hesabından "Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah" diye yazdı. ​Bayrakçı'nın Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım.

Hayırdır inşallah.

Çankaya emniyet md götürüyorlar. — Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 20 Mart 2018

Barış Yarkadaş açıklama yaptı

Sonar Araştırma Şirketi'nde başkanlık görevini yürüten Bayrakçı'nın gözaltına alınma nedenine ilişkin, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş şu değerlendirmede bulundu.

3- Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 20 Mart 2018

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

​"Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum."