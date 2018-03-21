Sonar başkanı neden gözaltına alındı?
Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı gözaltına alındı.
Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı gece saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.
Gece gözaltına alındı
Gözaltına alınan Bayrakçı, sosyal medya hesabından "Ankara'da gece 00:50'de gözaltına alındım, Hayırdır inşallah" diye yazdı. Bayrakçı'nın Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
Ankara’da gece 00:50’de gözaltına alındım.— Hakan Bayrakçı (@ahakanbayrakci) 20 Mart 2018
Hayırdır inşallah.
Çankaya emniyet md götürüyorlar.
Barış Yarkadaş açıklama yaptı
Sonar Araştırma Şirketi'nde başkanlık görevini yürüten Bayrakçı'nın gözaltına alınma nedenine ilişkin, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş şu değerlendirmede bulundu.
3- Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum.— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 20 Mart 2018
Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüm. Hakan Bayrakçı'nın gitmediği bir duruşmadan dolayı hakkında yakalama kararı olduğunu öğrendim. Bayrakçı şu an Çankaya Emn. Müdürlüğü'nde tutuluyor. Sabah saatlerinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınacak. Bayrakçı'ya geçmiş olsun diyorum."