Son yılların yükselen trendi Doğu Ekspresi ile masalsı bir yolculuk yapmak isteyenler biletlerini erkenden ayırtıyor.

Güncellenme 03 Aralık 2018 11:05

Her gün Ankara Garı’ndan 17.55’te hareket ederek ertesi gün saat 18.30’da Kars Garı’na ulaşan Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaklaşık bir gün sürüyor.

Ankara’da başlayarak Kars’ta sona eren Doğu Ekspresi, her sene kış aylarında olduğu gibi bu sene de masalsı bir yolculuk yapmak isteyenlerin uğraş yeri. Türkiye’nin en uzun tren yolculuğu olan ve TCDD tarafından işletilen Doğu Ekspresi macerası Ankara’dan başlayarak, Kars’ta sona eriyor.

Kaç kişi yolculuk yaptı?

Geçen sene 324 bin yolcu taşıyan Doğu Ekspresi, bu yılın on ayında 363 bin kişiyi taşıdı.

Gençlerin yeni trendi

Gençler ve öğrenciler arasında popüler bir hale gelen Doğu Ekspresi’nin güzergahı; Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşuyor.

Hangi ilden, saat kaçta kalkıyor?

Tren ara duraklarda birkaç dakika mola verirken, ana duraklarda da 10-15 dakika arasında mola veriyor. Ankara-Kars arasındaki seferlerde duraklardan kalkış saatleri; Ankara'dan 17.55, Kayseri'den 00.48, Sivas'tan 04.19, Erzincan'dan 10.32 olarak belirlendi.

Her gün Ankara’dan ve Kars’tan yolculuk var

Gezginlerin yoğun ilgi gösterdiği Doğu Ekspresi her gün Ankara’dan saat 17.55’te kalkıyor ve ertesi gün saat 18.30’da Kars Garı’na varıyor. Yolculuk, yaklaşık 24,5 saat sürüyor. Kars’tan yolculuk ise her gün sabah saat 08.00’da başlıyor.

Fiyatlar ne kadar?

Fiyatların 48 lira ila 188 lira arasında değiştiği Doğu Ekspresi, "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor.