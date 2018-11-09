Son yılların en büyük operasyonu! TSK'daki kriptolar bir bir temizleniyor

FETÖ’nün TSK’da yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda çok sayıda asker gözaltına alındı.

Güncellenme 09 Kasım 2018 09:49

FETÖ’nün TSK’da yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, 103 FETÖ üyesi olduğu tespit edilen muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ekipleri örgütün TSK’daki kriptolarına yönelik soruşturmayı devam ettiriyor.

103 personel için gözaltı kararı

Sabit ve kontörlü hatlardan örgüt içi irtibatı sağladıkları saptanan ve aralarında 2 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 14 yüzbaşı, 21 üsteğmen, 7 teğmen, 47 astsubay ve 4 uzman çavuşun da olduğu 103 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

74 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkez olmak üzere 32 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Şu ana kadar ise 74 şüpheli gözaltına alındı. Kalanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hatlar inceleniyor

Öte yandan savcılık ve polis ekiplerinin işbirliği ile ele geçirilen ve örgütün amaçları doğrultusunda kullanılan hatların incelenmesi ve deşifre edilmesi çalışmaları yürütülüyor.

Son bir yılda kaç kişi deşifre edildi?

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, son bir yılda ankesörlü telefonla iletişim kurduğu gerekçesi ile tespit edilen 2013 kişi deşifre oldu. Bu kişilerin 856'sının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan soruşturmalarda haklarında işlem yapıldığı, geri kalan bin 157 kişiden 969 kişinin ise yakalandığı öğrenildi.