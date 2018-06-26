Son Başbakan Yıldırım'ın yeni görevi ne?

Seçimler sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne resmen geçiliyor. Peki kim, hangi görevi üstlenecek?

Güncellenme 26 Haziran 2018 09:44

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin tamamlanmasından sonra Türkiye yeni sisteme geçiyor. Bu sistemle birlikte ise Başbakanlık artık olmayacak.

Yıldırım'a yeni görev

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son Başbakan Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin kesin sonuçların 5 Temmuz’da ilan edilmesi sonrası yeni Meclis’in ve yeni hükûmetin göreve başlama takvimi de işlemeye başlayacak.

Yılmaz, geçici başkan

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık sorunları nedeni ile TBMM'ye geçici başkanlık yapamayacağı, bu sebeple TBMM'nin ikinci en yaşlı üyesi olan İyi Parti Ankara Milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanacağı iddia edildi. Meclis'in iç tüzüğüne göre, ikinci derecede en yaşlı üyenin de Başkanvekilliği görevini yerine getirmesi gerekiyor.

Kesici mi, Köylü mü?

İkinci en yaşlı üye konumunda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu görevi istemediği bur durumda ise CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici veya AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü’nün, yenisi seçilene kadar, geçici Meclis başkanvekilliği yapacakları da iddia edildi. Meclis’teki en genç altı milletvekili de, geçici olarak kâtip üyelik yapacaklar.