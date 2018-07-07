Son Başbakan Yıldırım'dan veda konuşması!

Son Başbakan Yıldırım, TBMM'de yaptığı konuşmada MHP'lilere teşekkür etti, partililerden helallik istedi.

Güncellenme 07 Temmuz 2018 13:00

Son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup toplantısında konuşma yaptı. Partililerden helallik isteyen Yıldırım, "Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum" dedi.

“Güzel bir zafer kazanıldı”

Milyonların rızasını aldıklarını, kara propagandalara boyun eğmediklerini ifade eden Yıldırım, 16 yıldır zorlu davalardan başarıyla çıktıklarını, hem liderin, hem grubun hem de milletin verdiği emanete halel getirmediklerini, cumhuriyet tarihinin belki de en uzun iki yılını kırmadan dökmeden milletin sayesinde başardıklarını, milletle kenetlendiklerini, güzel bir zafer kazandıklarını söyledi.

“Milletin emanetini daha da ileriye taşıyacağız”

Yıldırım, 24 Haziran tüm vesayetlerin ortadan kaldırıldığı bir seçim olduğunu, AK Parti'ye güvenen milletin emanetini daha da ileriye götürmek istediklerini, cumhuriyetin100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceklerini belirtti.

MHP’ye teşekkür

Başbakan Yıldırım, "Burada olan, olmayan, bayrak değişiminde kin gütmeyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Milletin partisi olarak ne adar şeref duysak azdır. Zor zamanda liderimizle kenetlendik, eğilmedik, bükülmedik. Sonunda zafere erdik. 16 yılda ülkemize liderliğinizde çok önemli eserler kazandırdık. Saldırılara karşı amansız mücadele verdik. Birçok eserleriniz arasında AK Parti ile MHP arasında başlattığınız Cumhurbaşkanlığı Sistemi olmuştur. MHP'li arkadaşlarımıza da huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

“Hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz”

Demokrasi daha da geliştireceklerini ifade eden Yıldırım, "Hukuk devletinden taviz vermeyeceğiz, üreteceğiz, refahı artıracağız, milletimize adil şekilde dağıtacağız. 65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.