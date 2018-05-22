Son ankette dikkat çeken detay

MAK Danışmanlık'ın anketine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer adayları büyük bir farkla geçiyor.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 16:11

MAK Danışmanlık, 13-20 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5 bin 500 kişi ile yüz yüze görüşerek cumhurbaşkanlığı seçimleri için anket yaptı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 51,4 olduğu, Muharrem İnce'nin oy oranının yüzde 23,9'da kaldığı, diğer adayların ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok gerisinde olduğu gözlemlendi.

Verilerin çoklu analizlerle ölçümlenmesinde Likert Metodu'nun kullanıldığı araştırmayla ilgili, yüzde 1.3 yanılma / hata payı verildi.

Yapılan araştırmada kararsızlar çıkarıldıktan sonra cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle:

-Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,4

- Muharrem İnce: Yüzde 23,9

- Meral Akşener: Yüzde 12,3

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,6

- Temel Karamollaoğlu: Yüzde 2,2

- Doğu Perinçek: Yüzde 0,6