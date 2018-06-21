Son anket gündeme bomba gibi düştü! İşte tahminler...

KONDA araştırma şirketi son yayınladığı ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda kazanabileceğini öngördü.

Güncellenme 21 Haziran 2018 13:59

Türkiye'nin önde gelen kamuoyu araştırma kuruluşlarından olan KONDA'nın 24 Haziran tahminleri çok konuşulacak cinsten. Bu kapsamda araştırma yapan KONDA, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin tahminini ilk kez açıkladı. Açıklanan verilere göre, 'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.9, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 28, İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yüzde 10.2, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 9.0 civarında oy alıyor.

Erdoğan'ın oyu düştü iddiası

KONDA'nın yüzde 99 güven aralığında hata payını artı-eksi yüzde 1.7 olarak duyurduğu araştırmasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı bir ay içinde 53.3'ten 51.9'a düştü.

İnce'nin oyu yükseldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceği tahmini yapılan ankette, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin oy oranının bir ay içinde yüzde 23.4'ten 28'e yükseldiğine dikkat çekildi.

Konuyla ilgili haber yapan T24 iddiasında, "Birincisi, grafik ve tablolarımızda son beş haftada gözlenmekte olan hareketlilik ve değişimlerin seçimlere kadar geçen sürede hangi hızda ve ne yöne doğru süreceğidir. İkincisi, seçimlere katılım oranının yüzde 85'ten kayda değer biçimde aşağıya düşmesidir. Üçüncüsü de yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır" ifadelerine yer verdi.

Akşener, İnce'nin gerisinde

Bahsi geçen ankette İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener yüzde 10.2'yle İnce'yi takip ederken, Demirtaş da yüzde 9.0'la Akşener'den hemen sonra geldi.

Karamollaoğlu ve Perinçek yüzde 1'in altında

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun oyunun yüzde 0.7 olduğu araştırmada, Vatan Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'in ise yüzde 0.1 oranında oy alacağı tahmini yapıldı.

Siyasi partiler ne durumda?

Siyasi partiler içinde bir araştırma sonucu açıklana KONDA, yüzde 11.6 oranında oy alarak barajı geçiyor. Yedi partili bir parlamento oluşacağı tahmin edilen ankete göre, AK Parti yüzde 45.5, CHP yüzde 26.1, İYİ Parti yüzde 8.5, MHP yüzde 7.3 oranında oy alıyor.