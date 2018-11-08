Son anket Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! İşte öne çıkan isimler

AK Parti kurmayları, yerel seçimler kapsamında yapılan anket çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Peki kim, hangi ilde öne çıkıyor?

Güncellenme 08 Kasım 2018 09:25

AK Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için yapılan aday adaylığı saha araştırma çalışmalarını ve anketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sundu.

Hangi ilde, kim öne çıkıyor?

Hürriyet’in haberine göre, yapılan anketlerde TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de isimler geçiyor.

Erdoğan kurmayları topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta başında AK Parti kurmayları ile seçime dair toplantı yaptı. Genel Merkez’de düzenlenen toplantıya Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile genel başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal katıldı.

Üç ayrı şehir için anket sunuldu

Toplantı yaklaşık yedi saat sürerken, burada yerel yönetimler başkanlığının iki aydır sahada yaptığı çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Üç büyükşehirde yapılan anket çalışmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ayrı ayrı sunuldu.

Öne çıkan isimler kim?

Alınan bilgiye göre anketlerde, İstanbul için Binali Yıldırım’ın İstanbul için ismi geçerken; yine İstanbul, Ankara ve İzmir için Süleyman Soylu’nun, Mehmet Özhaseki’nin Ankara'da, Zeybekci'nin adı Denizli'de öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis aritmetiği açısından ne fazla iki vekilin aday gösterilebileceğini vurguladı.

Teşkilat yapılanmasında son durum

Öte yandan belediye başkanı aday adayı olmak için istifa edecek il ve ilçe başkanlarının da listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Yapılan anketler sonucu oluşturulan listelerde 20 il başkanı ve 200 ilçe başkanının yer aldığı iddia edildi. Bu kapsamda istifa eden teşkilat başkanlarının yerine daha önce de yapıldığı gibi vekaleten değil, asaleten atama yapılacak. Bu yöntemle seçim çalışmaları sırasında sıkıntı yaşanmasının da önüne geçilmiş olacak.