Sokak köpekleri lise öğrencisini öldürdü

Kayseri'den sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan lise 2 öğrencisi hayatını kaybetti.

Güncellenme 04 Ocak 2019 17:43

Kayseri Hacılar’da okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan lise 2 öğrencisi 14 yaşındaki Mehmet Özer, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Kayseri’nin Hacılar ilçesinde boş bir arazide bir lise öğrencisinin cesedi bulundu. Yapılan ihbar sonrası cesedin bulunduğu bölgeye intikal eden polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akdam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir lisede okuyan Mehmet Özer ile arkadaşı Hacı Ali Tuğrul, okul çıkışında evlerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Talihsiz öğrenci Mehmet Özer olay yerinde hayatını kaybederken, Hacı Ali Tuğrul yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı anlatan bir vatandaş da, kendilerine telefon geldiğini, köpeklerin saldırdığının haberini aldıklarını, çocukların dört kişi olduğunu, saldırı sırasında ikisinin kaçıp kurtulduğunu diğer ikisinin de köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.