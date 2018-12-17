Şok iddia! Karius, Adriana Lima'nın peşinde
Beşiktaş'ın çapkın yıldızı Karius’un Adriana Lima’yı sevgilisi Metin Hara’nın elinden aldığı iddia edildi.
Beşiktaş’a transfer olduğu ilk günden bu yana karizması ve çapkınlıkları ile gündemden düşmeyen Loris Karius’un Adriana Lima’yı sevgilisi Metin Hara’nın elinden aldığı iddia edildi.
Karius’tan Hara’yı kızdıracak hamle
Sosyal medya fenomenleri ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Karius, bu sefer bir süre önce sevgilisi Metin Hara’yı takipten çıkararak birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları silen Adriana Lima’yı takip etti.
Hara, harekete geçti
‘2. Sayfa' programında ortaya atılan iddiaya göre; Adriana Lima ve Loris Karius'un takipleşmesi Metin Hara'yı harekete geçirdi.
İddiaya göre Metin Hara’nın ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer’e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın ayrıldığı iddia edilen Lima'nın yanına gidecek. Hara, burada Lima’ya evlenme teklifi edecek.