Şok iddia! Karius, Adriana Lima'nın peşinde

Beşiktaş'ın çapkın yıldızı Karius’un Adriana Lima’yı sevgilisi Metin Hara’nın elinden aldığı iddia edildi.

Güncellenme 17 Aralık 2018 12:22

Beşiktaş’a transfer olduğu ilk günden bu yana karizması ve çapkınlıkları ile gündemden düşmeyen Loris Karius’un Adriana Lima’yı sevgilisi Metin Hara’nın elinden aldığı iddia edildi.

Karius’tan Hara’yı kızdıracak hamle

Sosyal medya fenomenleri ile yaşadığı aşklarla gündeme gelen Karius, bu sefer bir süre önce sevgilisi Metin Hara’yı takipten çıkararak birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları silen Adriana Lima’yı takip etti.

Hara, harekete geçti

‘2. Sayfa' programında ortaya atılan iddiaya göre; Adriana Lima ve Loris Karius'un takipleşmesi Metin Hara'yı harekete geçirdi.

İddiaya göre Metin Hara’nın ünlü modacı ve tasarımcı Özlem Süer’e özel olarak tasarlattığı gelin tacıyla birlikte yarın ayrıldığı iddia edilen Lima'nın yanına gidecek. Hara, burada Lima’ya evlenme teklifi edecek.