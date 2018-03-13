Soğuk hava ve yağış geri döndü!

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre İstanbul için bugün kuvvetli sağanak yağış uyarısı var.

Güncellenme 13 Mart 2018 09:55

Meteoroloji'nin yaptığı son hava durumu değerlendirmesinde, iç ve batı bölgeleri parçalı bulutlu yer yer ise çok bulutlu olacak. Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Samsun, Mersin, Aksaray, Konya ve Nevşehir çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği düşünülüyor.

Kuvvetli rüzgar

Sabah ve gece saatlerinde ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgar ise Ege, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları düşecek

İç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava durumu

Hava sıcaklıkları 17 derecede iken parçalı bulutlu ve yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar ise Güney ve Güneybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.