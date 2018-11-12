Soğuk hava ve kar yağışı tüm yurtta etkili olacak

Meteoloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Doğu Anadolu'dan giriş yapacak olan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Cuma'ya kadar tüm yurtta etkili olacak.

Güncellenme 12 Kasım 2018 09:09

Meteoloji Genel Müdürlüğü, bugün itibarıyla tüm Türkiye’de soğuk havanın etkili olacağını duyurdu. Meteoroloji’nin verilerine göre kar yağışı ve soğuk hava dalgası Doğu Anadolu bölgesinden yurda giriş yapacak. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ise hissedilir derecede azalacak.

Tüm yurtta sağanak yağış etkili olacak

Bugün etkili olan soğuk hava dalgası tüm hafta devam edecek. Karadeniz bölgesinde etkili olacağı tahmin edilen sağanak yağış Cuma gününe kadar tüm yurtta etkili olacak.

İstanbul’da da sağanak yağış etkili olacak

Salı günü Erzurum, Kars, Bayburt ve Ardahan’a kar yağacağı tahmin ediliyor. Akdeniz ve Ege’de güneşli havanın devam edeceği ama İstanbul’da sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Bolu’da da kar yağacak

Cuma günü ise Türkiye’nin büyük bölümü soğuk hava dalgasının etkisinde kalacak. Birçok ilde kar ve sağanak yapış etkili olacak. Bu hafta Doğu Anadolu’da etkili olacağı düşünülen kar yağışının İstanbul’a da geleceği tahmin ediliyor. Perşembe ve Cuma günleri de Bolu’da kar yağması bekleniyor.