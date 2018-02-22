Soğandaki büyük tehlike!

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, dilimlenmiş soğanın bekletildiğinde insanları nasıl zehirlediğini anlattı.

Güncellenme 22 Şubat 2018 12:32

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Show TV'nin sağlık ve güncel hayat programı Zahide Yetiş'le'de çok özel bilgiler verdi. Hemen her yemekte kullanılan dilimlenmiş soğanın nasıl bir tehlike saçtığını anlattı.

Kapalı yer fayda etmiyor

İddiaya göre, doğranmış soğan kapaklı kaplar, poşetler ve buzdolabında saklansa bile bakteri ile kokuları mıknatıs gibi çekerek kendi içine hapsediyor.

Bir gece dahi bekletmek çok zararlı

Bir gece dahi dilinmenmiş şekilde beklentilmiş bir soğan safra salgılarını ve mide asidini artırıyor ayrıca gıda zehirlenmesine yol açıyor.

Tamamını tüketin

Dizdar, soğanın tamamının tüketilmemesi durumunda yarısını saklamanın doğru olmayacağını, salataya doğrayıp yenmesi gerektiğini, buzdolabında saklandığı zaman ciddi şekilde zehirlediğini, bu durumunun yemeğe doğranılan o an için geçerli olmadığını söyledi.