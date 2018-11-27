Soğan stokçuları kendilerini bu sözlerle savundu!

Soğan stokçularına yapılan baskınlar sonrası depoda ürünü olan çiftçiler konuştu.

Güncellenme 27 Kasım 2018 10:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı konuşmada, bundan sonra stokçuluk yapanların depolarını basacakları, kimsenin vatandaşa pahalı ürün yerdirme hakkında sahip olmadığını söylemişti. Bu açıklama sonrası Ankara'nın Polatlı ilçesi olmak üzere soğan üreticisi bölgelerde depolara baskınlar yapıldı.

Rahatsız olmuşlar

Soğan stokçuları BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulundu. Soğan özelinde yaşanan "stok" tartışmalarını şaşkınlıkla izlediklerini belirten ürün sahipleri, "stokçu" diye tabir edilmekten rahatsız olduklarını dile getirdi.

20 yıldır bu işi yapıyorlarmış

Bu kişiler, soğanın depolanması gerektiğini ve bu işi Polatlı’da 20 yıldır yaptıklarını şimdi ise stokçu olduklarını söylediler.

Haberlere tepki

Soğancılar, 100 ton soğan bulunca sanki ya bir suçlu ya da uyuşturucu yakalamış gibi haber yaptıklarını, şaşırıp seyrettiklerini, televizyonda seyrettikleri depoların hepsinin tedarikçi, hiçbirinin de stokçu olmadığını, her gün 3-4 araba soğan yükleyenlerin arkadaşları olduğunu ve hepsini tanıdıklarını belirttiler.

Yalan haber yaptılar

Son 10 gündür medya kuruluşunun Polatlı’ya gelip yalan haber yaptığını iddia eden çiftçilerden biri, bir tv kanalının deposuna geldiğini, röportaj yaptıklarını, işleri bittikten sonra, 'Bir de deponun kapısını kapatın, kenara çekilin, öyle çekelim' dediklerini, söylediklerini gibi kapattıklarını, çekim yapmaları için kenara çekildiklerini söyledi.

Gözlerine inanamamış

Akşam haberleri izlerken, benim depomu gösterip 'Stokçular depoyu kilitleyip kaçmışlar' yazdığını ifade eden çiftçi, gözlerine inanamadığını, halbuki kendilerinin de orada olduğunu, satış yaptıklarını, kendileri kapıyı kapatmamalarını söylediğini, bunun sahtekarlık olduğunu ileri sürdü.