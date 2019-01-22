Soğan neden ağlatır?

Soğan doğrarken pek çok kişi göz yaşarması sorunu ile karşı karşıya kalır. Peki neyden kaynaklanır?

Güncellenme 22 Ocak 2019 14:09

Soğan doğrarken gözlerin yaşarmasının nedeni soğan tarafından salgılanan bir kimyasalın ortaya çıkmasıdır. Soğanı sadece soyarken değil aynı zamanda doğrarken ve parçalarken de gözde yaşarmalar oluşur. Bunun nedeni ise soğanın içerisinde bulunan hücrelerin açığa çıkar ve normalde ayrı olan iki madde birbirine karışır.

Yapılan araştırmalar soğanın doğranması ile birlikte iki madde birleşip gaz ortaya çıkar ve bu gaz gözlerdeki sinirlere etki edip yaşarmasını sağlar. Bu durumda tam olarak da göz yaşartıcı sprey kullanmaya benzer.

Soğan kendine zarar verildiğinde aslında bir savunma mekanizması gerçekleştirir ve zarar veren kişiyi bir gaza maruz bırakır. Birleşen bu iki madde sülfenik asit adı verilen bir molekül ve ayrıca sitoplazma bulunan bir protein içeren kofullardır.

Soğan dışında başka göz yaşartıcı etkisi olan ürünler ise Jamaika’da üretimi yapılan bir baharat ve Sicilya’da yetişen bir sarımsaktır. Bu ürünlerle karşılaşma ihtimali soğana oranla tabi ki daha azdır.

Göz yaşarmasının önüne geçilebilir mi?

Japonya’da üretilen bir soğan göz yaşartmıyor ancak tadı göz yaşartan soğana oranla tamamen farklı.

Üretilen soğanı değil de normal soğanı kullandığımızda nasıl bir yöntem izleyerek göz yaşarmasının önüne geçilebilir?

Kullanacağınız soğanı doğramadan önce buzdolabına koyabilirsiniz veya doğrarken bir yandan da suya daldırıp çıkarabilirsiniz. Sonuç olarak soğanın göz yaşartıcı etkisinden tamamen kurtulmak mümkün değil.