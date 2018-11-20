Soğan fırsatçılarına operasyon! Bu kadarına da pes...

Soğan fiyatlarının birden bire 21 kat artması maliye ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin karşılaştığı manzara ise fırsatçılığı bir kez daha ortaya koydu.

Güncellenme 20 Kasım 2018 10:41

Eskişehir ve Sivrihisar’daki soğanlar hastalıklı çıktı ve fiyatlar bir anda 21 kat arttı. Bunun üzeri maliyet ekipleri harekete geçti.

Ülkedeki üretimin yüzde 60’nı gerçekleştiren Ankara Polatlı’daki depolara giden ekipler, incelemede bulundu.

24 depodan sadece üçü satış yapıyor

Milliyet’in haberine göre, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin "fiyat daha da yükselecek" diye beklediğini belirledi. Ekiplerin inceleme yapılan depolarda 50 bin ton soğan bulunduğu tespit etti. İnceleme ile ilgili rapor hazırlayan ekipleri soğanın üreticiden çıkış fiyatının 2-2.5 lira aralığında, tüccar satış fiyatının ise 3 lira civarında olduğu belirtti ve "Satış yapılan işletmelerin üçte bir oranında satış gerçekleştirdiği görüldü" denildi.

200 bin ton soğan depolarda tutuluyor

Raporda şu ifadelere yer verildi "Görüşmelerde soğan üretiminde hastalık yaşandığı ve tarladan çıkan soğanın yüzde 20-30'unun kayba uğradığı belirtildi. Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı Polatlı İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmede yaklaşık 200 bin ton soğanın depolarda tutulduğu öğrenildi.

O güne kadar fiyatların artması bekleniyor

Çiftçi ve tüccarın fiyat artış beklentisi nedeniyle satış yapmadığı kaydedilen raporda "Özellikle Adana'da hasat mart sonu ya da nisan başı başlayacağı için o güne kadar fiyatların artması bekleniyor. Bu nedenle satış konusunda çekimser davranıldığı görüldü. Bir diğer tehlike ise hastalık nedeniyle soğanın depolardaki zayi oranın artması” Ekiplerin Çorum’daki depolara da inceleme yapmayı planladıkları kaydedildi.