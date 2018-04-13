Şoförleri haraca bağlayan "kahya" çetesi çökertildi

İstanbul, Kartal ve Kadıköy hattında çalışan minibüsleri haraca bağlayan kahya adlı çeteye operasyon yapıldı.

Güncellenme 13 Nisan 2018 16:44

Kartal ve Kadıköy hattında çalışan minibüs şoförlerinden her gün 50-60 TL para alan 'kahya çetesine' operasyon düzenlendi. Aylık kişi başı 60-70 bin TL para toplayan çete mensubu 14 kişi gözaltına alındı.

Gece saatlerinde operasyon düzenlendi

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüslerden tehditle para toplayan 'kahya' çetesine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saat 02.00'de operasyon düzenledi.

14 şüpheli yakalandı

Habertürk'ün haberine göre, daha önce hakkında gözaltı kararı çıkartılan 16 şüpheli şahıstan 14'ü yakalandı. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda; 7 adet ajanda ve defter, 10 adet banka dekontu, 5 bin 700 lira para, 85 senet, 49 değişik çaplarda fişek, 1 pompalı tüfek, 1 el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 13 kartuş ele geçirildi.

Aylık 60-70 bin TL aylık kazanç elde ettiler

Gözaltına alınan kahya denen çete üyeleri, tehdit ve şantajla minibüs şoförlerinden günlük 50-60 lira para aldıkları ve aylık en az 60-70 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

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