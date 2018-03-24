Şoför kalp krizi geçirdi! 4 ölü

İstanbul'dan Adıyaman'a gitmek için yola çıkan bir yolcu otobüsü Ankara'da kaza yaptı. Kazanın sebebi ise şoförün kalp krizi geçirmesi...

Güncellenme 24 Mart 2018 10:10

Bir yolcu otobüsü Ankara karayolunda şoför kalp krizi geçirince şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.

Otobüs kontrolden çıktı

Kaza sabah 04.30 sularında Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Bahsi geçen yolcu otobüsü yolcularını İstanbul'dan Adıyaman'a seyahat ettirmek için yola çıktı. Otobüsü kullanan 59 yaşındaki Nurettin Dağ isimli vatandaş direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otobüs kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

4 kişi hayatını kaybetti

Şarampole yuvarlanan otobüsün yolcularından 4 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hemen olay yerine en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirmiş

Otobüsün şoförü Nurettin Dağ da yaralılar arasındaydı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dağ, "Yolda giderken, kalp rahatsızlığı geçirdim, vücudumu bir ateş bastı. Frene basamadım, otobüs şarampole devrildi" dedi.