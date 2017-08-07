Sneijder Nice'te

Galatasaray ile yolları ayrılan başarılı futbolcu Wesley Sneijder, Fransız ekibi Nice'te 10 numaralı forma ile ter dökecek.

Güncellenme 07 Ağustos 2017 18:16

Galatasaray ile yolları ayıran Wesley Sneijder, Nice'e transfer oldu. Fransız temsilcisi, yıldız oyuncuyu renklerine kattığını açıklarken, Sneijder'in 10 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

Geçen yıl 10 numarayı taşıyan Mika Le Bihan'ın Hollandalı oyuncuya jest yaptığı kaydedildi.

Nice, Sneijder'le kaç yıllık sözleşme imzalandığını duyurmazken; Fransız basını oyuncuyla 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını yazdı.

Sneijder, Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinde İtalya'nın Napoli takımıyla eşleşen Nice'in UEFA kadrosunda yer alabilecek.

Sneijder, Inter'de birlikte forma giydiği Balotelli ile yeniden bir araya gelirken; bir diğer yıldız Dante ile takımının başarısı için ter dökecek.