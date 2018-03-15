Sneijder, milli takımı bırakıyor!

Galatasaray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nı bırakacağını açıkladı.

Güncellenme 15 Mart 2018 17:55

Galatasaray'dan Katar'ın El-Gharafa takımına transfer olan Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nı Portekiz ile oynayacakları maçın ardından bırakacağını açıkladı.

Bu zamana kadar tam 133 kez Hollanda formasını giyen tecrübeli futbolcu, "Milli Takım ile geçirdiğim zamanlar fantastikti ama yeni teknik direktörün kararını da anlıyorum. Koeman, yeni bir grup yaratmak istiyor. Bunun benimle bir ilgisi yok. Tercihine saygım var. Eğer Arjen Robben bıraktıysa benim de bırakma zamanım gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Portekiz ile yapılacak karşılaşma sonrası Milli Takım'a veda edeceğini belirten 33 yaşındaki futbolcu, "15 yıldır ülkem için oynadım. Milli Takım'da en çok oynayan futbolcu oldum. İlk maçımı Portekiz'e karşı oynamıştım. Koeman ile oynadım. Son maçımın Portekiz maçı olması da çok güzel olacak" dedi.