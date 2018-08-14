Sneijder, boşanma iddialarına böyle cevap verdi

Galatasaray’dan Katar’ın Al Gharafa takımına transfer olan başarılı oyuncu Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ile boşanacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 12:59

Bir dönem Galatasaray’da futbol oynayan ve Türk taraftarının gönlünde taht kuran Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau ile boşanacakları iddia edilmişti. Sneijder bu iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İhanet nedeni ile evliliklerinin biteceği iddialarına karşın Sneijder, eşi Yolanthe Cabau ve çocuğuyla birlikte fotoğraf paylaştı. Sneijder paylaştığı bu kareye, "Benim her şeyim" notunu düştü.

Kariyerine Katar’ın Al Gharafa takımında devam eden 34 yaşındaki Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun ihanet nedeniyle boşanacakları iddia edilmişti. Çift, 2010 yılında dünya evine girmiş, bu evlilikten Xess Xava isimli bir çocukları dünyaya gelmişti.