Snapchat’ten kullancılarına müjde!

Son yıllarda en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, kullanıcılarına yaptığı bir yenilikle lenslere göz atmanın kolay yönünü tanıttı.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 15:41

Kullanacağınız efektler için kullanılan Lens Explorer kullanılarak yapılması artık tarihe karışıyor uygulama içerisinde bulunan 100 binden fazla lense artık aynı anda göz atarken efekti kullanan kişilerde nasıl durduğunu da görebiliyorsunuz. Beğendiğiniz efekti yukarı kaydırarak kendinizde kullanabilirsiniz. Şuan sadece iOS işletim sistemi için kullanılan yeniliğin Android cihazlar için ne zaman aktif hale geleceği henüz bilinmiyor.

Eğer kendinize özel veya başkaları tarafından kullanılmak üzere lens geliştirmek istiyorsanız yapmanız gereken Snap tarafında geliştirilmiş uygulama olan Lens Studio ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz. Uygulamadaki adımları teker teker tamamlayarak kendi lensinizi kendiniz geliştirmiş olacaksınız.