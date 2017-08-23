Smart Future Expo 6-7 Eylül'de İstanbul'da

Geleceğin akıllı binaları ile akıllı şehirlerinin konuşulacağı Smart Future Expo 6-7 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 13:47

6-7 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenecek olan Smart Future Expo Zirve ve Sergisi geleceğin akıllı teknolojileri ve bu teknolojilerin ülkemizin yapıları, şehirleri ve sanayisine getirdiği yeni açılımlar tartışılacak.

Ülkemizin dört bir tarafından kamu, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirecek “SMART FUTURE EXPO ZİRVE ve SERGİSİ”nde. Kamu kurumları yetkilileri, sanayiciler, iş dünyası temsilcileri, yerel yöneticiler, inşaat sektörü temsilcileri ve dijital dönüşüm çözümleri sunan şirketler Türkiye’nin dijital yol haritasını çıkartacak.

Smart Future Expo Direktörü Murat Karataş, “Türkiye son on üç yılda birçok alanda elde ettiği başarılar ve gelişimler ile hem bölgesinde hem de dünyada adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle gelişen sanayisi ve iş dünyası ile global yatırımcıların ilgisini çekerken kendi içinde çıkan yerel markalarla da global ekonomide söz sahibi olabilmenin yollarını arıyor. Ayrıca büyüyen ekonomisine ve artan gelir seviyesine paralel olarak gelişen şehirler ve mega altyapı projeleriyle bölgenin gözde ülkesi konumunda.

Bu başarı hikayesinin devamı sanayide, şehirlerde, yapılarda ve hayatın birçok alanında dijital dönüşümü yakalayarak daha rekabetçi akıllı bir gelecek ile mümkün olabilir. İşte bu noktada ilgili kamu kurumları yetkilileri, sanayiciler, iş dünyası temsilcileri, yerel yöneticiler, inşaat sektörü temsilcileri ve dijital dönüşüm çözümleri sunan şirketleri bir araya getirecek olan Smart Future Expo Zirve ve Fuarı 6-7 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Zirve ve Fuar Merkezinde düzenlenecek.” açıklamasında bulundu.

Smart Future Expo Zirve ve Fuarı geleceğin teknoloji üreticileri ve hizmet sağlayıcılarının Türkiye’deki sanayici, iş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticileriyle buluşması için planlanan en kapsamlı organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Etkinlikte bu yıl altıncısı organize edilen TET Proje Pazarı ile Elektrik Elektronik ve Bilişim Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılınması, Üniversite-Sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amacı ile AR-GE projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, üniversiteler, AR-GE kuruluşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacıları bir araya getirerek aralarındaki iletişimi artırmak, AR-GE destek programlarına başvurulmasına destek olmak, sanayii ihtiyaçları ile buluşmaya katkı sağlayacak ortak proje önerilerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda akıllı teknolojiler alanında yüz yeni girişimci ve proje bu etkinlikte yatırımcılar ile buluşacak.