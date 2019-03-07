Slimani'yi Leicester City de istemiyor!

Leicester City'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Slimani'nin işi git gide daha da zorlaşıyor.

Güncellenme 07 Mart 2019 13:00

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal’ın gözden çıkardığı ve kiralık olarak takıma gelen Slimani’nin, Leicester City tarafından satılması da zorlaştı.

Slimani, kendisine yeni bir kulüp bulmalı

İngiliz medyası, Fenerbahçe’de kiralık olarak top koşturan İslam Slimani’nin performansını inceliyor. Sezon başında Türkiye’ye gelen ve kimse tarafında istenmeyen oyuncu haline gelen Slimani için kendisine yeni bir kulüp bulması gerektiğini yazdı.

Leicester City, futbolcuyu istemiyor

Ocak ayında kulübüne dönüşü beklenen ancak, sonrasında gelişim göstermeyen Slimani’nin takımı Leicester, yeni sezonda oyuncuyu kadroda görmek istemiyor.

Bahsi geçen haberde; 15 lig maçında 1 gol atmasının sıkıntılı bir durum olduğu, 30 yaşına gelip, kariyerini canlandırmasının zayıf olduğu belirtildi.

Öte yandan Leicester’ın Hocası Rodgers’ın onunla proje hazırlamada isteksiz olduğu, eski takımı S. Lizbon’un da ilgilenmediği belirtiliyor.