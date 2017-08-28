Skunk ve meth tehlikesi: Organik diye pazarlanıyor, aniden öldürüyor!

Türkiye'de bonzainin yerinin skunk ve meth isimli uyuşturucu maddeler aldı. Bonzaiden daha zehirli olan bu maddeler ani ölümlere yol açıyor.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 11:29

Zehir tacirlerinin hızla piyasaya sürdüğü bu sentetikler, bonzaiden daha tehlikeli. Bağışıklığı çökertip ani ölümleri tetikliyor.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Küçükçekmece ve Sarıyer'de gerçekleştirdikleri operasyonlarda 20 kilogram 'skunk' ele geçirildi.

Skunk satıcılarına baskın

Türkiye’de son birkaç yıldır gençleri zombiye çeviren bonzainin yerini yeni uyuşturucu maddeleri almaya başladı. Özellikle bonzai gibi sentetik içeriğe sahip olan kristal meth ve 'skunk' ön plana çıkıyor. Jandarma ekipleri bu sabah skunk satıcılarına baskın yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece ve Sarıyer'de 2 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlar sonucunda, Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 20 kilogram 'skunk' isimli uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Sarıyer'deki uyuşturucu baskınında ise S.A.'nın evinin bahçesinin çeşitli yerlerine ekilmiş çok sayıda kök kenevir bitkisi, kenevir tohumları ve bir miktar kubar esrar bulundu. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esrardan 20 kat daha tehlikeli

Uyuşturucu tacirlerinin kristal methle birlikte Türkiye’ye sokmaya başladığı skunk esrardan 20 kat daha tehlikeli bir madde. Skunk yani ‘kokarca’ bitkisi, ağır ve iğrenç kokusuyla biliniyor. Skunk maddesi melez bir niteliğe sahip. Skunkın tohumu, esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesiyle geliştiriliyor. Uyuşturucu satıcıları, skunkı ‘kimyevi değil, organik’ diyerek kurbanlarına pazarlıyor. Fakirin kokaini’ olarak adlandırılıyor. Kristal meth ile birlikte ani ölümlere neden olabiliyor.



